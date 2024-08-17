استئناف الدراسة بجميع مدارس الشمالية إعتباراً من السبت

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية عن استئناف الدراسة بجميع مدارس الولاية إعتبارا من يوم السبت 17 أغسطس 2024.

وذلك بعد القرار الذي كان أصدره والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله مؤخرا باغلاق المدارس بجميع المراحل الدراسية بالولاية لمدة أسبوع في أعقاب الأمطار والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من الولاية الشمالية وذلك للمحافظة على الارواح والممتلكات.

وأعرب مدير عام وزارة التربية والتعليم بالشمالية الاستاذ التجاني إبراهيم محمد عن تمنياته بأن يستمر العام الدراسي الاستثنائي الحالي بنفس القوة التي بدأ بها.