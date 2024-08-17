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ماذا قال كباشي للوفد الإعلامي السوداني المصري الزائر لبورتسودان؟
قال الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو السيادي نائب القائد العام للقوات المسلحة للوفد الإعلامي السوداني المصري الزائر لبورتسودان :
▪︎ الجيش ما زال يملك زمام الأمور وسترون متغيرات على الأرض لصالح الدولة والمواطن قريباً إن شاء الله.
▪︎ رفضنا مخاطبة الوزير بلينكن للرئيس البرهان بالجنرال كقائد عام للقوات المسلحة وإعتذر عن ذلك .
▪︎ تمسكنا بوفد يمثل الحكومة وليس القوات المسلحة.
▪︎ المواطن يريد فعلا على الأرض وليس كلام وهذا من حقه ونبشره بالقادم.
▪︎ نرفض توسعة منبر جدة ولا نريد وسطاء جدد غير السعودية والولايات المتحدة والإتحاد الأفريقي كما كان الحال في جدة .
▪︎ امريكا تراوغ ونحن نريد إتفاق سلام عادل يحقق مطلوبات الشعب ويضمن تعويضه على الضرر الكبير الذي تعرض له .
▪︎ الرئيس البرهان أبلغ محمد بن زايد بأن الأمارات تدعم المليشيا عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً وعليهم التوقف عن الدعم ، وبن زايد وعد بالرد على الاتهامات .
إذا لم تتحقق مطالب الشعب ، سنستمر في الحرب .
▪︎ الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تظهر حرصها على تنفيذ إتفاق جدة وليس هناك جهة تستطيع أن تملي علينا قرارا .
▪︎ لدينا رؤية واضحة لتنفيذ إعلان جدة ولن نشارك في جنيف بوضعها الحالي إلا لمناقشة تنفيذ مقررات جدة وفق مواقيت زمنية محددة .
▪︎ أركان الدولة ثابتة والفاشر لن تسقط بإذن الله .
بورتسودان – ١٥ أغسطس ٢٠٢٤م
إعلام القوات المسلحة السودانية
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