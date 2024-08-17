ماذا قال كباشي للوفد الإعلامي السوداني المصري الزائر لبورتسودان؟

قال الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو السيادي نائب القائد العام للقوات المسلحة للوفد الإعلامي السوداني المصري الزائر لبورتسودان :

▪︎ الجيش ما زال يملك زمام الأمور وسترون متغيرات على الأرض لصالح الدولة والمواطن قريباً إن شاء الله.

▪︎ رفضنا مخاطبة الوزير بلينكن للرئيس البرهان بالجنرال كقائد عام للقوات المسلحة وإعتذر عن ذلك .

▪︎ تمسكنا بوفد يمثل الحكومة وليس القوات المسلحة.

▪︎ المواطن يريد فعلا على الأرض وليس كلام وهذا من حقه ونبشره بالقادم.

▪︎ نرفض توسعة منبر جدة ولا نريد وسطاء جدد غير السعودية والولايات المتحدة والإتحاد الأفريقي كما كان الحال في جدة .

▪︎ امريكا تراوغ ونحن نريد إتفاق سلام عادل يحقق مطلوبات الشعب ويضمن تعويضه على الضرر الكبير الذي تعرض له .