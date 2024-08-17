قطر ترحب بقرار مجلس السيادة الانتقالي في السودان بفتح معبر لإدخال المساعدات الإنسانية

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بقرار مجلس السيادة الانتقالي في السودان بفتح معبر أدري الحدودي مع تشاد، بهدف ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من النزاع.

وفي بيان صادر الخميس، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن أملها في أن يسهم هذا القرار في تسهيل وتسريع إيصال المساعدات إلى المحتاجين في دارفور، مع التأكيد على أهمية توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني.

كما جددت الوزارة تأكيد موقف دولة قطر الداعم للشعب السوداني الشقيق، وتشدد على التزامها بوحدة واستقرار السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

الشرق القطرية