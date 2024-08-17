كشفت الدكتورة سابينا كاريسيفا خبيرة التغذية الروسية، عن أعراض التسمم بالبطيخ الأحمر.

وقالت إن المصاب يعاني من ارتفاع درجة حرارته والغثيان والتقيؤ والإسهال وألم في منطقة البطن، وقد يعاني من الضعف العام.

وبينت أن تناول البطيخ الأحمر باعتدال مفيد للجسم لأنه يحتوي على نسبة جيدة من L-citrulline، الذي هو حمض أميني يساعد على توسيع الأوعية الدموية ويسهل عملية توصيل الأكسجين إلى العضلات. كما يحتوي على العديد من الكاروتينات بما فيها الليكوبين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين А، وفق “روسيا اليوم”.

وأوضحت أن الليكوبين مفيد لصحة العيون والرؤية والوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر (ضعف الرؤية المركزية). وهو مفيد للقلب والأوعية الدموية ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويمنع تكون اللويحات.

وأشارت إلى أن البطيخ الأحمر بحتوي على معادن البوتاسيوم الضروري لعمل القلب، والمغنيسيوم الذي يؤثر إيجابيا في عملية انقباض العضلات والجهاز العصبي، وضروري أيضا لامتصاص الكالسيوم.

المرصد