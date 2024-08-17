بعد أن قتلت أسرهن.. مليشيا الدعم السريع تختطف العديد من النساء بقرية جلقني بولاية سنار

واصلت مليشيا الدعم السريع، هجماتها المروعة على المواطنين بقرية جلقني بولاية سنار، وارتفع عدد القتلى لأكثر من 80 قتيلا، ولا يزال هناك عدد من الجرحى والجثث تحت الحصار الذي تفرضه مليشيا الدعم السريع على المنطقة.

وقال تجمع شباب سنار، إنّ قوات المليشيا اختطفت العديد من النساء بعد أن قتلت أسرهن. وووصلت أعداد كبيرة من الجرحى إلى مستشفيات الدمازين.

وأضاف: “قامت مليشيا الدعم السريع بتهجير ما يقارب 90% من مواطني جلقني نحو ضواحي النيل الأزرق، والباقون من مواطني جلقني محاصرون في منازلهم بعد أن قامت مليشيا الدعم السريع بنهب وتدمير المرافق الصحية والأسواق وجميع المرافق العامة. ولا تزال مليشيا الدعم السريع تعسكر في منطقة مبروكة التي تعتبر امتدادا لمنطقة جلقني”.

في وقت واصلت المليشيا في استباحت قرى ولاية سنار، حيث تمارس عمليات النهب والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية في حق المواطنين العُزّل. وبعض القرى لا زالت تعاني من حِصارٍ مُطبقٍ وتعاني من انعدام المواد الغذائية والأدوية مع انهيار النظام الصحي وتعطيل المستشفيات.

صحيفة السوداني