ظهر على جسده بعض الأوشمة ..صورة بملابس الإحرام أشعلت جدلاً.. “ميدو” تحت نار الانتقادات

أثار اللاعب المصري أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، حالة من الجدل بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب صورة

فقد نشر ميدو، عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” ، صورة له أثناء تأدية مناسك العمرة، وقد ظهر على جسده بعض الأوشمة، كما بدت سماعات الأذن أيضا، ما أثار غضب العديد من متابعيه.

وتساءل بعض المصريين عن حكم أداء العمرة ورسم الوشم على الجسد.

فيما أبدى البعض الآخر استغرابه، قائلا: “شبشب في الحرم المكي؟ سماعة في الحرم؟ وشم في الحرم؟”.

ليرد ميدو مؤكدا عدم وجود آية في القرآن تحرم ذلك.

كما أردف قائلا: “أنا مدلولي الأول والأخير لحرمانية أي شيء من المصحف، لا يوجد شيء حرمه الله ولم يحرمه في كتابه الكريم”.

أما عن السماعة، فأوضح أنه وضعها ليستمع إلى الأدعية ويرددها في السعي والطواف.

إبراهيم سعيد يتدخل

من جانبه دافع إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن زميله. وقال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “النهار”: “فوجئت بالهجوم على ميدو، احنا ليه بقينا بنحاسب بعض، ربنا موجود هو اللي هيحاسب”.

كما أكد أن كافة التعليقات التي وجهت لزميله سخيفة، ودعا كل منتقد إلى محاسبة نفسه بدل الاهتمام بشؤون الناس، مكرراً أن الحساب لله وحده.

كذلك أضاف متسائلاً عن سبب فرح الجماهير بالنجم الألماني مسعود أوزيل حين توجه للعمرة والحج على الرغم من أن على جسده وشما أيضا.

وختم قائلا: “يعني أنا عامل تاتو مصليش ولا أعمل عمرة ولا حج! ربنا اللي بيحاسب”!

العربية نت