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شاهد بالصور.. عروس “الترند” السودانية الحسناء تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة جديدة بعد شهر العسل

2024/08/17
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تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور حديثة للعروس السوداني شغلت السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الصفحات صور للعروس خبيرة التجميل الحسناء ثريا عبد القادر.

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وظهرت “ثريا”, رفقة زوجها بإطلالة جديدة قيل أنها بعد نهاية إجازة شهر العسل وفقاً لما أورد ناشر الصور على مواقع التواصل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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