شاهد بالصور.. عروس “الترند” السودانية الحسناء تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة جديدة بعد شهر العسل

تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور حديثة للعروس السوداني شغلت السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الصفحات صور للعروس خبيرة التجميل الحسناء ثريا عبد القادر.

وظهرت “ثريا”, رفقة زوجها بإطلالة جديدة قيل أنها بعد نهاية إجازة شهر العسل وفقاً لما أورد ناشر الصور على مواقع التواصل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين