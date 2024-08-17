مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. مشجع سوداني من عشاق نادي الهلال يقيم بالسعودية يوجه رسالة للأسطورة كرستيانو رونالدو (فائز بقلوب الأرض والسماء)

2024/08/17
455952416 516655597569082 1962135683012691645 n

عبر مشجع سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية عن اعجابه الكبير بأسطورة كرة القدم ونجم النصر السعودي, البرتغالي كرستيانو رونالدو.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد بعث المشجع السوداني الذي يعتبر من عشاق نادي الهلال برسالة للنجم البرتغالي, قام بكتابتها في ورقة كان يحملها في جيبه.

وعبر الرجل في رسالته عن إعجابه باللاعب كرستيانو رونالدو, الملقب بالدون ووصفه بالفائز بقلوب الأرض والسماء.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/08/17