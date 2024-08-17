جبريل إبراهيم: على الغرب الضغط على المليشيا للكف عن عرقلة و نهب قوافل الإغاثة لأنها السبب في تجويع المواطنين

قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بأن فشل المجتمع الدولي في توصيل الإغاثة إلى اللاجئين السودانيين في تشاد و إثيوبيا الذين هم في امس الحاجة إلى الطعام، و رغم أنه لا توجد عوائق توصيل الإغاثة التي يتعللون بها في هذين البلدين، يشكك في نواياهم الحقيقة وراء دعوتهم لفتح معبر أدري الحدودي مع تشاد.
المنتج و المخزون من الغلال الرئيسة يكفي حاجة أهل السودان و لكن المليشيا المتمردة نهبت ممتلكات الناس و أفقرتهم بحيث لا يملكون ثمن الطعام و قطعت الطرق و حاصرت المدن فجعلت وصول الغذاء إلى المواطنين مستحيلاً. الحكومة تشتري الآن الذرة و توزعها مجاناً للمحتاجين.
على المنظمات الإنسانية توفير الموارد لشراء الغذاء من أسواق السودان المحلية و لا حاجة إلى فتح الحدود لجلب الغذاء
إصرار الغرب على فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد الذي تتحكم فيه المليشيا من الجانب السوداني ليس له تفسير غير ان الغرب يريد إمداد المليشيا بكل لوازمها اللوجيستية تحت غطاء الإغاثة. على الغرب الضغط على المليشيا للكف عن عرقلة و نهب قوافل الإغاثة لأنها السبب في تجويع المواطنين.
رصد وتحرير – “النيلين”
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