جبريل إبراهيم: على الغرب الضغط على المليشيا للكف عن عرقلة و نهب قوافل الإغاثة لأنها السبب في تجويع المواطنين

قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بأن فشل المجتمع الدولي في توصيل الإغاثة إلى اللاجئين السودانيين في تشاد و إثيوبيا الذين هم في امس الحاجة إلى الطعام، و رغم أنه لا توجد عوائق توصيل الإغاثة التي يتعللون بها في هذين البلدين، يشكك في نواياهم الحقيقة وراء دعوتهم لفتح معبر أدري الحدودي مع تشاد.