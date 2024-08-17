سياسية
البرهان: أبلغت رئيس الإمارات بأن قرار وقف الحرب في يدك بإصدار أوامر إلى حميدتي بوقف قتل السودانيين
قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بأنني أبلغت رئيس الإمارات بأن قرار وقف الحرب في يدك بإصدار أوامر إلى حميدتي بوقف قتل السودانيين ووعد بمعالجة الأمر ولكن لم يحدث شيء.
– الشعب السوداني لن يقبل بأي دور عسكري او سياسي للمليشيا المتمرد ولا تراجع عن تنفيذ إعلان جدة كاملا بخروج المليشيا من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين
– لن نقبل بفتح مفاوضات لاتفاق جديد وعلى الوسطاء إقناع المليشيا الالتزام بإعلان جدة وإنهاء حصار الفاشر وعدم قصف المدنيين
– المساعي جارية لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية.
الجزيرة – السودان
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