سياسية
شبكة أطباء السودان: ندين استهدف قرية بيضاء بمدينة الدندر بولاية سنار
شبكة أطباء السودان بأننا ندين مقتل عدد من المواطنين وجرح آخرين جراء هجوم مسلح بواسطة الدعم السريع استهدف قرية بيضاء بمدينة الدندر بولاية سنار.
– الهجوم أسفر عن نهب المركز الصحي الوحيد بالقرية مما يزيد من معاناة سكان القرية في ظل تردي الوضع الإنساني
– هذا الهجوم الغير مبرر ويعكس حالة الفوضى التي يمارسها الدعم السريع في المناطق التي تقع تحت إدارته.
الجزيرة – السودان
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