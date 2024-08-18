سياسية
منظمة مشاد: نحث الجهات المعنية بالالتزام الفوري بعد هذه الخطوة لإغاثة المتضررين
قالت منظمة مشاد بأننا نعتبر الخطوة بداية جيدة لإيصال المساعدات الإنسانية للنازحين والمدنيين الذين هجرتهم الدعم السريع من ولايات دارفور التي تقع تحت سيطرتها.
– نؤكد عدم ممانعة الحكومة لإدخال المساعدات وإبلاغ الأمم المتحدة بالخطوة وفتح المعبر يمثل انفراج لوصول المساعدات لملايين النازحين.
– نحث الجهات المعنية بالالتزام الفوري بعد هذه الخطوة لإغاثة المتضررين الذين وصل بهم الحال إلى مجاعة خطيرة.
الجزيرة – السودان
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