منظمة مشاد: نحث الجهات المعنية بالالتزام الفوري بعد هذه الخطوة لإغاثة المتضررين

قالت منظمة مشاد بأننا نعتبر الخطوة بداية جيدة لإيصال المساعدات الإنسانية للنازحين والمدنيين الذين هجرتهم الدعم السريع من ولايات دارفور التي تقع تحت سيطرتها.

– نحث الجهات المعنية بالالتزام الفوري بعد هذه الخطوة لإغاثة المتضررين الذين وصل بهم الحال إلى مجاعة خطيرة.

الجزيرة – السودان