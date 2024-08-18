عمدة الكواهلة : لمن يريدون ذلك باطن الأرض خير لنا من ظاهرها

قال عمدة قبيلة الكواهلة المحمدية بولاية النيل الأبيض، العمدة بخيت فضل السيد، إن موقفنا من دعوة مفاوضات جنيف يتماشى مع رؤية القيادة العليا للدولة بقيادة رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. وأكد فضل السيد في تصريح لـ«سونا» أن أي مفاوضات لا تلبي مطالب الشعب السوداني مرفوضة، ولن نقبل بها. وأضاف أن أي مفاوضات تجري بعيدًا عن منبر جدة لن تجد قبولًا أو تنفيذًا.

وأشار فضل السيد إلى أن الشعب السوداني، باستثناء قلة قليلة باعت نفسها، يدعم القوات المسلحة في معركة الكرامة ولن يقبل بأي حلول قد تعيد المليشيات المتمردة إلى المشهد السوداني. وقال إن الحرب ستستمر، ولن تتوقف معركة الكرامة حتى يتم القضاء على التمرد، ما لم تخرج المليشيات المتمردة من منازل المواطنين والأعيان المدنية وتقبل بشروط الجيش.

وأكد العمدة بخيت فضل السيد أن قبيلة الكواهلة المحمدية تقف خلف القوات المسلحة وتساهم بفاعلية في معركة الكرامة، مشددًا على أهمية دعم القوات المسلحة في جميع الميادين.