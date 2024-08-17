ولاية نهر النيل تحتسب الحوري

حتسب الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف، والإخوة مديرو الإدارات العامة والمتخصصة وجميع العاملين بالوزارة يحتسبون عند الله تعالى الأستاذ محمود سر الختم الحوري، وزير التربية والتعليم الاتحادي، الذي حدثت وفاته بجمهورية مصر العربية إثر علةٍ لم تمهله طويلاً. وإذ تنعيه الوزارة تنعي فيه دماثة الأخلاق، وطيب المعشر، وحسن التعاون.

فقد كان الفقيد خير معين لوزارة التربية والتعليم بالولاية في استقرار العام الدراسي ووصوله إلى هذه المرحلة، وذلك بالفكر والرأي السديد، والدعم من خلال توفير الكتاب المدرسي بصورة عامة وكتب المرحلة المتوسطة بصفة خاصة.

فقد ساهم الفقيد بخبرته وعلاقاته الممتدة داخل وخارج البلاد في تذليل مهمة عقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة بالمراكز الخارجية التي تبنّتها وزارة التربية والتعليم بنهر النيل هذا العام في ظل الظروف الرّاهنة التي تشهدها البلاد.

فقد كان لتنسيقه وتواصله مع السفارات والقنصليات بالدول الصديقة والشقيقة الدور الفاعل في وصول الامتحانات لمراكز الامتحانات والجلوس لها حتى نهاياتها. انتقل الأستاذ محمود الحوري إلى الرفيق الأعلى، بعد مسيرة حافلة بالبذل والعطاء ونكران الذات.

لقد تدرج الفقيد في السلك الإداري معلماً بالمرحلة الثانوية، ثم سفيراً للمهنة بمدارس الصداقة ، ونائباً لمدير الامتحانات، ورئيساً لكنترول الشهادة السودانية، ثم مديراً لامتحانات السودان، ووكيلاً لوزارة التربية والتعليم العام إلى أن تم تكليفه وزيراً للتربية والتعليم العام بالبلاد في العام(٢٠٢٢م).