مصر ترفع درجة الاستعداد بعد تفشي الكوليرا في السودان

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه منذ بداية الأزمة السودانية وانتشار الكوليرا، والدولة المصرية تشدد على التعامل مع الأحداث الصحية في قطاع الطب الوقائي.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد» المصرية، أن الكوليرا تنتشر نتيجة تلوث في مياه الشرب والطعام يؤدي إلى انتقال الكوليرا إلى الإنسان وأعراض الكوليرا الإسهال الشديد والجفاف.

وأوضح أن الكوليرا تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لديها رفع لدرجة الاستعداد على المنافذ البرية المربطة بشكل مباشر مع السودان بالإضافة إلى المنافذ الجوية، مع المتابعة اليومية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وتابع: «هناك مجموعة من الأمراض انتشرت ومصر تتخذ مجموعة من الإجراءات لمنع انتشار تلك الأمراض ومنها جدري القرود الذي انتشر في إفريقيا».

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