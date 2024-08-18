منة شلبي تكشف سر ابتعادها عن السينما

تطورت عبر السنين، حتى أصبحت أيقونة لدى الجمهور في اختيارها لأعمالها بدقة واحترافية شديدة، تغيب ولكن تعود بقوة على الساحة وفي حوارها مع موقع العربية.نت كشفت النجمة منة شلبي عن سر انجذابها للمشاركة في فيلم الهوى سلطان والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة على الشاشات وتحدثت عن دورها خلال الفيلم وكواليس العمل مع الفنانين أحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي وعماد رشاد التي تربطها به علاقة أسرية منذ الصغر، كما تحدثت عن تجربة العمل مع المخرجة هبة يسري ودعمها لها في تجربتها الأولى وأيضا عن الصعوبات التي واجهتها خلال العمل، كما كشفت منة سر حبها للأفلام الرومانسية وأيضا سر ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنتين الماضيتين وكشفت حقيقة وجود جزء ثان من فيلم أحلى الأوقات وتحدثت عن أعمالها القادمة وأولها فيلم فرقة الموت مع النجم أحمد عز وأعمال أخرى تم تأجيلها بسبب انشغالها في التصوير بأعمال أخرى.

* في البداية حدثينا عن سر انجذابك للمشاركة في فيلم الهوى سلطان؟

السيناريو أول شيء شدني للمشاركة بمجرد قراءتي له، فهو فيلم لطيف وبسيطو الشخصية التي أؤديها جميلة جدا فهي بنت تعمل في جهة حكومية تربطها علاقة صداقة قوية بالشخصية التي يؤديها أحمد داود خلال الفيلم، تربوا سويا وكبرو معا ثم تحدث العديد من الأشياء التي لا أستطيع ذكرها الآن حتى لا أحرق العمل ولكنها شخصية بسيطة وصادقة ولا تريد الكثير من الدنيا لذلك تحمست جدا للعمل وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور

*وكيف كانت كواليس العمل؟

الكواليس ممتعة للغاية، فأنا تربطني علاقة بكل من شارك في الفيلم سواء أمام الكاميرات أو خلفها، أحمد داود صديق عزيز منذ زمن وأحب العمل معه وأحترمه فهو شخص محترف ويعشق العمل ويركز في كل التفاصيل، وأحمدخالد صالح أيضا أحب العمل معه جدا وتربطني علاقة بعائلته ووالده المرحوم الفنان خالد صالح وجيهان الشماشرجي فنانة جميلة وأحببت العمل معها، لذلك كل التفاصيل في الفيلم كانت رائعة والفنان عماد رشاد تربطني به علاقة أسرية منذ الصغر فكنت أذهب عندهم في البيت دائما وزوجته أعتبرها مثل أمي لذلك أحببت العمل معه جدا.

*وكيف كان العمل مع المخرجة هبة يسري في أول تجربة لها؟

هبة شخصية جميلة ومخرجة شاطرة للغاية، وفكرة أول مرة لا تخوفني لأن كل إنسان لديه أول مرة، وهبة أفكارها تعجبني وطريقة عملها لذلك أتوقع أن تكون من أهم المخرجات في الفترة القادمة وحقيقي فيلم الهوى سلطان مختلف ومميز ومن أحب الأعمال لقلبي.

*وهل واجهت أي صعوبات خلال الفيلم؟

لا، لم نواجه أي صعوبات خلال العمل، غير فقط أننا كنا نصور في الشتاء بالليل بملابس صيفية وأيضا التوتر المصاحب لهبة يسري المخرجة بسبب أنه أول عمل لها ولكن غير ذلك لا توجد أي صعوبات.

*وهل تحب منة شلبي الأفلام الرومانسية رغم قلة وجودها؟

بالطبع أحب العمل في الأعمال الرومانسية اللايت وأشارك بها مثل الهوى سلطان، وفي الحقيقة ليس لدي أي إجابة واضحة على فكرة عدم وجود أفلام رومانسية مثل الأكشن ولكن عندما أجد سيناريو جيد أشارك بالطبع.

*ما سر ابتعادك طوال هذه الفترة عن السينما؟

أعتقد أنه لم يُعرض علي سيناريو يشدني طوال هذه الفترة، فالأهم من التواجد والظهور هو الجودة ووجود سيناريو يحميني على المشاركة

*هناك أقاويل عن وجود جزء ثان من فيلم أحلى الأوقات؟

لا أعتقد أن يكون هناك جزء ثان من الفيلم بعد وفاة خالد صالح وسامي العدل واعتزال حنان ترك من التمثيل، كما أنه لم يحدثني أحد بشأن هذا الموضوع.

*وما هو جديد منة شلبي في الفترة المقبلة؟

بعد الهوى سلطان أعمل على فيلم فرقة الموت مع الفنان أحمد عز، وهو فيلم مختلف ورائع تدور أحداثه خلال الأربعينات وبشكل عام أحب العمل مع أحمد عز وتربطني به صداقة قوية جدا وهو شخص مريح في العمل وملتزم ويساعد الجميع، وأيضا المخرج أحمد علاء مخرج محترف ويركز في كل التفاصيل ويعرف جيدا ما يريده وهذا شيء مريح للغاية يجعلك تركز فقط على الشخصية التي تعمل عليها وهناك مسلسلات تم تأجيلها بسبب الوقت وانشغالي في الأعمال مثل سيدتي العويلة وهدوء القتلة، وأيضا تعاقدت على الجزء الثاني من فيلم هيبتا.

العربية نت