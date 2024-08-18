أرسل وفد حكومي الي القاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ إتفاق جدة

بناءً على إتصال مع الحكومة الإمريكية ممثلة في المبعوث الأمريكي الي السودان توم بيرييلو ، وإتصال من الحكومة المصرية بطلب إجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ إتفاق جدة ، عليه سترسل الحكومة وفداً الي القاهرة لهذا الغرض .

إعلام مجلس السيادة الانتقالي