منوعات

شاهد بالصور.. ظهرت وهي تغني في ليلة فرحها مع الفنانة هدى عربي.. عروس سودانية حسناء تشعل مواقع التواصل وتتصدر “الترند” بإطلالة أنيقة بأزياء (الجرتق)

2024/08/18
455621488 475126295310188 4330574426957295882 n

455838943 475126445310173 2852250529775468312 n

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صور من حفل زفاف سوداني وجدت حظها من الشهرة بعد مشاركتها عبر السوشيال ميديا.

455621488 475126295310188 4330574426957295882 n

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد خطفت العروس الأضواء بعد ظهورها بإطلالة أنيقة بأزياء “الجرتق” وهو عادة سودانية قديمة يظهر فيها العروسين بأزياء مختلفة.

455673265 475126265310191 3471475711083505985 n

كما ظهرت العروس التي وصفها المتابعون بالحسناء وهي تغني مع فنانة حفل زفافها السلطانة هدى عربي.

455783127 475126398643511 7945637910703752414 n

455712695 475126335310184 4080637178022896028 n

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/08/18