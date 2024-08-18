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شاهد بالصور.. ظهرت وهي تغني في ليلة فرحها مع الفنانة هدى عربي.. عروس سودانية حسناء تشعل مواقع التواصل وتتصدر “الترند” بإطلالة أنيقة بأزياء (الجرتق)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صور من حفل زفاف سوداني وجدت حظها من الشهرة بعد مشاركتها عبر السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد خطفت العروس الأضواء بعد ظهورها بإطلالة أنيقة بأزياء “الجرتق” وهو عادة سودانية قديمة يظهر فيها العروسين بأزياء مختلفة.
كما ظهرت العروس التي وصفها المتابعون بالحسناء وهي تغني مع فنانة حفل زفافها السلطانة هدى عربي.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
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