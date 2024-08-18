شاهد بالفيديو.. بشريات العودة.. المواصلات العامة بالخرطوم تباشر عملها بصورة طبيعية من داخل موقف شهير بالعاصمة وسط إقبال وحركة من المواطنين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسعادة بالغة مقطع فيديو تم تصويره من موقف مواصلات شهير بالعاصمة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شهد موقف المواصلات العامة بحي الشهداء بأم درمان عودة خدمة المواصلات بصورة طبيعية.

وظهر المواطنين وهم مقبلون على المواصلات المتجهة من الشهداء مروراً بشارع الوادي والحتانة الجرافة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين