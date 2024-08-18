الارصاد تحذر من امطار غزيرة جدا وسيول بخمس ولايات وفيضان بنهر القاش

قالت وحدة الانذار المبكر بهيئة الارصاد الجوية الأحد انه يتوقع هطول امطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية بخمس ولايات سودانية،كما حذرت من فيضان لنهر القاش.

واضافت ان الامطار الغزيرة جدا التي قد تؤدي لجريان سيول جارفة،وفيضان الاودية ستهطل في ولايات كل من : وسط وغرب ولاية نهر النيل،شرق وجنوب الولاية الشمالية ،شرق ووسط ولاية شمال كردفان ،غرب ولاية غرب دارفور، وسط وجنوب ولاية النيل الازرق.

وذكرت انه يتوقع هطول امطار غزيرة في مرتفعات اريتريا،تؤدي لفيضان نهر القاش. ودعت الجهات المعنية والسلطات المحلية اتخاذ اعلى درجات الحيطة والتأهب.