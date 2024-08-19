عقار يطلع على الوضع الصحي بالبلاد وجهود وزارة الصحة في مكافحة الاوبئة والأمراض

اطلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار إير، على الأوضاع الصحية في البلاد، بما في ذلك موقف الأوبئة والأمراض، والاحتياجات الدوائية والطبية، والمستلزمات الخاصة بالمعامل والمختبرات.

جاء ذلك خلال لقائه يوم الأحد في مكتبه ببورتسودان مع وزير الصحة، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، حيث تلقى تقريراً حول جهود وزارة الصحة في مكافحة الأوبئة والأمراض، خصوصاً حالات الكوليرا التي ظهرت مؤخراً في ولاية كسلا وبعض الولايات الأخرى. كما ناقش الاجتماع استجابة وزارة المالية لحملة المكافحة، بما في ذلك عمليات إصحاح البيئة وتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين.

وتناول اللقاء أيضاً الموقف الدوائي في البلاد، الذي شهد استقراراً ملحوظاً بعد تدشين المخازن الرئيسية بالبحر الأحمر وبدء تنفيذ الاستراتيجية الخمسية للإمدادات الطبية.

كما ناقش الاجتماع الترتيبات الجارية للزيارة المرتقبة لمدير منظمة الصحة العالمية، المتوقع أن تتم الأسبوع القادم، للاطلاع على الأوضاع الصحية وموقف الأدوية في البلاد، في ظل الحرب الجارية وتأثيرها على الوضع الصحي والإنساني. كما تطرق اللقاء إلى الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر الأول لتطوير الصحة في القطاع الشرقي، المزمع عقده في سبتمبر القادم.