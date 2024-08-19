سياسية

عقار يطلع على الوضع الصحي بالبلاد وجهود وزارة الصحة في مكافحة الاوبئة والأمراض

2024/08/19
malik agar2
مالك عقار

اطلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار إير، على الأوضاع الصحية في البلاد، بما في ذلك موقف الأوبئة والأمراض، والاحتياجات الدوائية والطبية، والمستلزمات الخاصة بالمعامل والمختبرات.

جاء ذلك خلال لقائه يوم الأحد في مكتبه ببورتسودان مع وزير الصحة، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، حيث تلقى تقريراً حول جهود وزارة الصحة في مكافحة الأوبئة والأمراض، خصوصاً حالات الكوليرا التي ظهرت مؤخراً في ولاية كسلا وبعض الولايات الأخرى. كما ناقش الاجتماع استجابة وزارة المالية لحملة المكافحة، بما في ذلك عمليات إصحاح البيئة وتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين.

وتناول اللقاء أيضاً الموقف الدوائي في البلاد، الذي شهد استقراراً ملحوظاً بعد تدشين المخازن الرئيسية بالبحر الأحمر وبدء تنفيذ الاستراتيجية الخمسية للإمدادات الطبية.

كما ناقش الاجتماع الترتيبات الجارية للزيارة المرتقبة لمدير منظمة الصحة العالمية، المتوقع أن تتم الأسبوع القادم، للاطلاع على الأوضاع الصحية وموقف الأدوية في البلاد، في ظل الحرب الجارية وتأثيرها على الوضع الصحي والإنساني. كما تطرق اللقاء إلى الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر الأول لتطوير الصحة في القطاع الشرقي، المزمع عقده في سبتمبر القادم.

من جانبه أوضح وزير الصحة في تصريح صحفي، انه أطلع نائب رئيس مجلس السيادة على الوضع الصحي وموقف الاوبئة بالبلاد في فصل الخريف لاسيما وباء الكوليرا موضحا أن حالات الإصابة بلغت ٣٥٤ حالة و٢٢ حالة وفاة. وقال سيادته إن وزارة المالية خصصت مبلغ مليار جنيها للحملة الابتدائية للمكافحة وتفعيل الشراكات والتنسيق مع الولاة والمديرين التنفيذيين والجهات ذات الصلة لاصحاح البيئة وتوفير مياه الشرب وتنظيم حملات التوعية للمواطنين بالاشتراطات الصحية والوقاية من الأمراض ،فضلا عن التواصل مع المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة لطلب لقاحات الكوليرا كما حدث في العام السابق.
وأوضح دكتور هيثم أن الموقف الدوائي يشهد استقرارا في معظم ولايات السودان مضيفا ان الوزارة وضعت خطة طموحة لتوزيع الدواء على كافة الولايات بما في ذلك مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع المتمردة التي تعوق إيصال المساعدات فضلا عن إيصال المساعدات للمناطق المنقطعة بترتيب مع نائب رئيس مجلس السيادة لاسيما مناطق النيل الازرق والأبيض واقليم دارفور عبر فتح مسارات تمهد إيصال المساعدات .
سونا

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