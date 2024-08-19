مناوي: الشركات الناقلة للإغاثة من تشاد إلى دارفور أغلبها تعمل بالشاحنات المنهوبة من السودان

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بأن فتح معبر أدري يدل على أن الحكومة السودانية جادة في البحث عن سبل تخفف معاناة الشعب. إلا أن المخفي المثير هو أن الشركات الناقلة للإغاثة من تشاد إلى دارفور أغلبها تعمل بالشاحنات المنهوبة من السودان.



الجزيرة – السودان