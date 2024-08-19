سياسية

مناوي: الشركات الناقلة للإغاثة من تشاد إلى دارفور أغلبها تعمل بالشاحنات المنهوبة من السودان

2024/08/19
mnawi sudan
مني أركو مناوي

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بأن فتح معبر أدري يدل على أن الحكومة السودانية جادة في البحث عن سبل تخفف معاناة الشعب. إلا أن المخفي المثير هو أن الشركات الناقلة للإغاثة من تشاد إلى دارفور أغلبها تعمل بالشاحنات المنهوبة من السودان.

الجزيرة – السودان

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