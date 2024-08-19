سياسيةأبرز العناوين
تواصل المناقشات حول السودان في جنيف وسط تبادل للأفكار وتحديات في تنفيذ اتفاق جدة
تواصلت المناقشات حول السودان في جنيف وسط تبادل للأفكار وتحديات في تنفيذ اتفاق جدة..
مفاوضات من جهة وقتال في الميدان من جهة أخرى.. لماذا تكثف قوات الدعم السريع من هجماتها؟
موفد الشرق إلى جنيف بدر العازمي والتفاصيل:
الشرق للأخبار – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة