تواصل المناقشات حول السودان في جنيف وسط تبادل للأفكار وتحديات في تنفيذ اتفاق جدة

تواصلت المناقشات حول السودان في جنيف وسط تبادل للأفكار وتحديات في تنفيذ اتفاق جدة..

مفاوضات من جهة وقتال في الميدان من جهة أخرى.. لماذا تكثف قوات الدعم السريع من هجماتها؟

موفد الشرق إلى جنيف بدر العازمي والتفاصيل: