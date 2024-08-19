ديوان الزكاة باقليم النيل الأزرق: متابعة لتدفقات النازحين من الولايات المتأثرة بالحرب

أكد الأستاذ عزالدين حامد النور، رئيس لجنة الطوارئ بديوان الزكاة في إقليم النيل الأزرق، أن الديوان يظل في حالة ترقب ومتابعة مستمرة لتدفقات النازحين من الولايات المتأثرة بالحرب إلى الإقليم.

وأوضح في تصريح لوكالة (سونا) أن عدد النازحين داخل مراكز الإيواء بالإقليم يتجاوز 48 ألف نازح موزعين على 129 مركزًا، منها 87 مركزًا في محافظة الدمازين، و37 مركزًا في محافظة الرصيرص، بالإضافة إلى 3 معسكرات في كل من محافظتي باو والتضامن. وأشار إلى أن عدد النساء النازحات يصل إلى 26 ألف، بينما يبلغ عدد الرجال 22 ألف نازح.

وأضاف عزالدين أن هناك أكثر من 45 ألف نازح مستضافين لدى الأسر في مختلف محافظات الإقليم. وأوضح أن النازحين يعيشون أوضاعًا حرجة، إلا أن الديوان من خلال لجنة الطوارئ يظل حاضرًا لمتابعة الأوضاع ويقوم بتوزيع المواد الغذائية الأساسية مثل الذرة، العدس، البصل، الفحم والزيوت، بالإضافة إلى توزيع الأدوات المنزلية ومواد الإيواء.

وأشار إلى أن الديوان يتابع عن كثب الأوضاع الصحية للنازحين، خاصة كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة، ويقدم لهم الدواء بالتعاون مع وزارة الصحة والتأمين الصحي بالإقليم. وأعرب عزالدين عن أمله في تحقيق القوات المسلحة للنصر في معركة الكرامة وعودة النازحين إلى مناطقهم.

سونا