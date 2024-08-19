وكيل الخارجية يتسلم اوراق اعتماد السفير التركي

تسلم السيد وكيل وزارة الخارجية بالإنابة السفير حسين الأمين الفاضل الأحد صورة من اوراق اعتماد السفير التركي الجديد فاتح يلدز في مستهل عمله بالسودان .

واعرب السيد الوكيل عن ترحيبه بالسفير الجديد مشيدا بمواقف تركيا الداعمة للسودان وما ظلت تقدمه له من دعم إنساني. وتعهد السيد السفير يلدز من جانبه بالعمل علي تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات وذلك بناءاً علي توجيهات القيادة التركية .

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