تفعل بك الكثير.. كيف تتصرف مع حساباتك القديمة على الإنترنت؟

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن المستخدمين يواجهون خطر هجمات القرصنة الإلكترونية التي تستهدف سرقة معلوماتهم الشخصية.

ويحذر الخبراء من أن الحسابات غير النشطة تشكل تهديدًا كبيرًا، لأنها قد تتيح للهاكرز الوصول بسهولة إلى البيانات الشخصية، مثل كلمات المرور ومعلومات الاتصال وأرقام بطاقات الائتمان الخاصة بأصحاب تلك الحسابات.

ويشير الخبراء إلى أن الخطر يتضاعف بالنسبة لمن يستخدمون كلمات مرور متشابهة عبر مواقع متعددة، حيث إن بعض هذه المواقع قد تفتقر إلى حماية كافية ضد القراصنة، مما يسهل اختراقها والوصول إلى كلمات المرور.

ويؤكدون أن اختراق القراصنة لكلمات المرور الخاصة بك على مواقع غير مهمة، مثل تطبيقات الترفيه أو تطبيقات الصور، قد يمنحهم القدرة على التسلل إلى حساباتك على مواقع أكثر أهمية، مثل حساباتك المصرفية.

وفقًا للصحيفة، أظهرت دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2021 وجود مخبأ كبير للبيانات المسروقة معروضة للبيع على مواقع تابعة للقراصنة، تضمنت أكثر من 3 مليارات اسم مستخدم، وكثير منها كان مقترنًا بكلمات مرور.

ويشير المختصون إلى أنه كلما زاد عدد حساباتك على الإنترنت، زادت احتمالية تعرضك لهجمات القراصنة.

وذكر الخبير التكنولوجي، جيني فاس، أنه بينما يمكن الحفاظ على الحسابات المرتبطة بعلاقات مستمرة مع الشركات، فإن الحسابات التي أنشئت في فترات سابقة من العمر، مثل فترة المراهقة، قد تكون غير ذات قيمة الآن.

وينبه الخبراء إلى أن المستخدم قد لا يتذكر جميع الحسابات التي أنشأها في الماضي، ولكنه يمكن أن يكتشف الكثير منها من خلال متصفحات الويب، التطبيقات، وحتى صندوق البريد الوارد الخاص به.

يحذر خبراء ومختصون في التكنولوجيا من أن تعدد حسابات الفرد على الإنترنت وعدم استخدامها لفترات طويلة، يجعل

وبرأي المختصين، فقد باتت عملية حذف تلك الحسابات أسهل، وذلك بفضل قوانين الخصوصية التي تلزم الشركات، احترام رغبة المستخدمين في حذف الحسابات.

كما أن العديد من بيانات تسجيل الدخول للحسابات عبر الإنترنت يتم تخزينها بمتصفحات الويب، وأنظمة التشغيل وتطبيقات إدارة كلمات المرور، مما يساعد أيضا في عملية البحث عن الحسابات القديمة وإغلاقها.

وتشير الصحيفة إلى أن عملية حذف الحسابات باتت أسهل كثيرا منذ عام 2022، خاصة بعد ظهور تطبيق “كونسومر ريبورتس” وهو تطبيق يعمل بنظام iOS ونظام Android، ويساعد المستخدمين على حذف الحسابات من حوالي 350 موقعا.

وهناك بعض الخدمات المدفوعة التي تمنع وصول بياناتك لآخرين على الإنترنت مثل خدمة موقع DeleteMe. هذا الموقع يساعدك على حذف معلوماتك الشخصية مثل اسمك وعناوينك البريدية الحالية والسابقة وتاريخ ميلادك وغيرها من المعلومات، وهو ما يقلل فرص ظهور أي معلومات خاصة بك في محركات البحث.

خدمات أخرى، لكنها مجانية هي خدمة unroll.me لإلغاء اشتراكاتك في أي قوائم بريدية. وموقع Deseat.me وهو أيضا مجاني يتيح لك أيضا تقديم طلبات بإلغاء حسابات أو اشتراكات.

وأهمية تلك الخدمات تكمن في أنك ربما لا تتذكر كل المواقع والخدمات التي اشتركت فيها من قبل، وما تقوم به هو منحك قائمة بها لتحديد ما تريد الاحتفاظ به وما ترغب في التخلص منه.

ولمسح سجلات البحث والنشاطات التي قمت بها على حساب غوغل، استخدم خدمة فحص الخصوصية (Privacy Checkup)، التي تمكنك أيضا من منع الاحتفاظ بسجلات مشاهداتك على يوتيوب وظهور جهات الاتصال ومعلومات الجهاز والنشاط الصوتي، بما في ذلك التسجيلات الخاصة بمساعد غوغل.

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