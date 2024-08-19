أحمد كريمة: لم يرد نص قطعي بتحريم الغناء على إطلاقه

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنّ الغناء حسنه حسن وقبيحه قبيح كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنّه لم يرد نص قطعي سواء آية قرآنية أو حديث متواتر بتحريم الغناء على إطلاقه.

وأوضح أن الغناء الهادف لا حُرمة فيه ولا يوجد دليل على تحريمه، في حين أن الغناء المبتذل لا شك في تحريمه.

وأشار إلى أنّ هناك نصوصًا نبوية بها أشعار، كما أن هناك أبيات شعرية تثير الحماسة، وأخرى في حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا حُرمة فيه.

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الشروق نيوز