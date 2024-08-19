أحمد موسى: بعبع الثانوية العامة انتهى.. لا غش ولا ولاد أكابر كله هيبقى زي بعضه

صرح الإعلامي أحمد موسى بأن الغالبية العظمى من المجتمع، وخاصة الأسر والطلاب، يدعمون قرارات الوزير محمد عبد اللطيف بشأن منظومة التعليم الجديدة، مع الإشارة إلى أن هناك بعض التحفظات من فئة أخرى، فيما يرفض نسبة قليلة هذه القرارات بشكل كامل.

وأضاف موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” الذي يبث عبر قناة “صدى البلد” مساء السبت، أن الأسر تشعر بتخفيف العبء المرتبط بالمواد الدراسية والتكاليف المالية، كما أن منظومة التعليم الجديدة تزيل القلق المرتبط بالثانوية العامة ومخاوف الغش والمحسوبية.

وتابع: “الأسر تشعر بتخفيف كبير في عدد المواد وبالتالي تكاليف أقل، كما أن شبح الثانوية العامة لن يكون موجودًا، ولن نواجه مشكلات الغش والمحسوبية كما في السابق، حيث ستكون هناك خمس مواد فقط.”

وأشار إلى أن هذه المنظومة الجديدة تهدف أيضًا إلى مواجهة “مافيا الدروس الخصوصية”، مذكرًا بأن عدد الطلاب في مصر يبلغ حوالي 25 مليون طالب، وهو ما يعادل تعداد سكان 7 أو 8 دول مجتمعة.

وأشاد بخطة جذب الطلاب للمدارس في العام الدراسي الجديد، والتي تتضمن تخصيص درجات للحضور والمشاركة، متسائلًا: «إزاي كان الطالب داخل فصل فيه حوالي 100 أو 200 طالب وكان يقول أنا مش قادر أفهم ولا أسمع ولا استفيد، وهو نفس الطالب اللي كان بيروح سنتر فيه 4 آلاف واحد وأهله يدفعوله 300 و400 جنيه في الحصة ويقعد وسط 2000 أو 4 آلاف طالب! إيه الفكرة بين السنتر والمدرسة».

وجدد «موسى» مطالبته بضرورة رفع أجور ورواتب المعلمين، قائلا: «لم أجد المعلم في كلام الوزير، وإزاي نزود رواتب المعلمين؛ لأنهم أساس العلمية التعليمية، المعلم هو رقم واحد ونجاح أي منظومة سيكون من خلاله، خاصة إن عندنا عجز 400 ألف».

الشروق نيوز