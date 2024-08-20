خوارزمية مستوحاة من الدماغ لدمجها بعلم الأعصاب

أنشأ فريق من العلماء الصينيين بقيادة معهد الأتمتة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم شبكة خوارزمية ذكاء اصطناعي مستوحاة من الدماغ البشري، تهدف إلى دمج علم الأعصاب مع الذكاء الاصطناعي، ومحاكاة التعقيد الداخلي للدماغ.

وقال لي قوه تشي، الباحث في المعهد: “الهدف هو بناء شبكات عصبية أكبر وأعمق وأوسع لتحقيق الذكاء العام من خلال تقليد التعقيد الخارجي للحياة.”

وأضاف أن الدماغ البشري يحتوي على حوالي 100 مليار خلية عصبية و1000 تريليون مشبك عصبي، حيث تمتاز كل خلية عصبية ببنية داخلية غنية ومتنوعة، ومع ذلك يستهلك الدماغ البشري فقط حوالي 20 واط من الطاقة.

واستلهاماً من ديناميكيات الخلايا العصبية في الدماغ، استخدم العلماء من معهد الأتمتة ومؤسسات بحثية أخرى مثل جامعة تسينغهوا وجامعة بكين، نهج «التعقيد الداخلي» لتحقيق الذكاء العام.

صحيفة الخليج