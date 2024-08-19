واتساب يستعد لإطلاق ميزة جديدة للتفاعل مع الحالات

كشفت أحدث التسريبات عن أن تطبيق المراسلة الشهير “واتساب” يعمل على تطوير مجموعة من الميزات الجديدة لتعزيز الأمان والخصوصية.

وبحسب التسريبات، فإن التطبيق يجري حاليًا اختبار ميزة جديدة لردود الفعل السريعة على تحديثات الحالة، والتي تشبه إلى حد كبير ميزة الإعجاب في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث ستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التعبير عن إعجابهم بتحديثات حالة أصدقائهم ومعارفهم بسهولة وسرعة، وذلك من خلال الضغط على زر “الإعجاب” الذي سيظهر بجوار مربع النص المخصص للردود. وبذلك، يمكن للمستخدمين التفاعل مع الحالة دون الحاجة إلى كتابة رسالة طويلة.

ومن الميزات الأخرى المرتبطة بهذه الميزة، هي إمكانية التحكم في إشعارات ردود الفعل، بحيث يمكن للمستخدم تحديد ما إذا كان يرغب في تلقي إشعارات عند قيام شخص ما بالإعجاب بحالته أم لا.

الامارات نيوز