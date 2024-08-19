الباهي : القوات المسلحة والمقاومة الشعبية قادرة على دحر التمرد

أكد رئيس اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية اللواء الركن م بشير مكي الباهي قدرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى والمقاومة الشعبية والمستنفرين على دحر المليشيا المتمردة وتطهير البلاد من دنس العملاء والمرتزقة والمأجورين ، مشيرا إلى أن المقاومة الشعبية ترياق للعدو .

واضاف لدى زيارته اليوم مدرسة المتفوقات الثانوية بنات بدنقلا برفقة نائب رئيس المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية اللواء الركن دكتور عبد الرحمن أحمد فقيري ورئيس لجنة التعبئة والإستنفار باللجنة العليا للمقاومة الشعبية بالولاية الاستاذ جمال ميرغني عبد القادر ومدير عام وزارة التربية والتعليم الاستاذ التجاني إبراهيم محمد اضاف أن السودان يتعرض لمؤامرة دولية كبيرة تستوجب من الجميع التضامن والدعم والإسناد للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية وبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض وصون عزة وكرامة الشعب السوداني .

وقال الباهي أن زيارة وفد اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية للولاية الشمالية تأتي لتفقد المقاومة الشعبية بالولاية والبرامج والأنشطة التي تقوم بها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مشيدا بجهود المقاومة الشعبية بالشمالية ومستوى تنظيمها وترتيبها وجاهزيتها لتأمين الولاية والمحافظة على أمنها وإستقرارها مؤكدا أن السودان لم ولن يؤتى من قبل الولاية الشمالية مجددا استمرار عمل المقاومة الشعبية في حالتي الحرب والسلم .

من جانبه أكد نائب رئيس المقاومة الشعبية بالشمالية أن المقاومة الشعبية عمل مجتمعي شعبي خالص تنداح وتتجذر في المجتمع مشيرا إلى أن المقاومة الشعبية رتبت صفوفها وأصبحت الآن جاهزة للتصدي لأي مهددات أمنية تستهدف أمن واستقرار الولاية الشمالية مضيفا أن اللائحة التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تعتبر لائحة شاملة وطموحة تلبي تطلعات ورغبات الشعب السوداني.

وجدد رئيس لجنة التعبئة والاستنفار باللجنة العليا للمقاومة الشعبية بالولاية دعم وإسناد شعب الولاية لقواته المسلحة وللحكومة تجاه موقفها الثابت من مفاوضات جنيف.

وأكد مدير عام وزارة التربية والتعليم وقوف الوزارة والطلاب والطالبات في خندق واحد خلف القوات المسلحة والمقاومة الشعبية حتى تحقيق النصر على المليشيا المتمردة ومعاونيها .

فيما رحبت مديرة مدرسة المتفوقات الثانوية بنات بدنقلا الأسناذة رندا الشيخ بزيارة وفد اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية للمدرسة . واشادت بتضحيات ومجاهدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى والمقاومة الشعبية ودورهم الكبير في دحر التمرد وترحمت على أرواح الشهداء الذين سقطوا في جبهات القتال دفاعا عن الأرض والعرض وتمنت عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وفك أسر المأسورين .

وأكدت أن مدرسة المتفوقات الثانوية بنات جسدت من خلال إستضافتها لأعداد كبيرة من الطالبات الوافدات للولاية الشمالية من ولايات البلاد المختلفة بسبب ظروف الحرب جسدت معاني الوحدة والترابط والتعايش السلمي والنسيج الاجتماعي القوي بين أبناء الوطن الواحد .

هذا وشهدت عدد من مدارس الولاية الثانوية بالمحليات والوحدات الإدارية برامج تعبوئية واسعة نظمتها لجنة التعبئة والإستنفار باللجنة العليا للمقاومة الشعبية بالولاية على شرف زيارة وفد اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية للولاية الشمالية .

سونا