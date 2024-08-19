الضغوط المالية تفقد شابة قدرتها على المشي والكلام

أصيبت داني كوبر، البالغة من العمر 21 عامًا، باضطراب عصبي نادر أفقدها القدرة على المشي والكلام، وذلك نتيجة تعرضها للإجهاد، الناجم عن الضغوط المالية.

وفي التفاصيل، كشفت صحيفة “ميرور” أن الأعراض بدأت تظهر على داني في أبريل 2024 بعد يوم عمل شاق، عندما شعرت بدوار ظنت أنه بسبب الجوع.

وفي اليوم التالي، استيقظت داني غير قادرة على المشي أو التحدث، ما دفعها للتوجه إلى المستشفى حيث استبعد الأطباء إصابتها بسكتة دماغية وأمراض أخرى بعد إجراء عدة فحوصات لها.

وبعد شهر من العلاج، تمكن الأطباء من تشخيص داني باضطراب عصبي وظيفي (FND)، أصيبت به إثر مواجهتها للتوتر الحاد بسبب الضغوط المالية، والتي تفاقمت بسبب أزمة تكلفة المعيشة.

ورغم استعادة داني القليل من قدرتها على الكلام والمشي، إلا أنها لا تزال تعتمد على كرسي متحرك للمسافات الطويلة، وتحتاج إلى دعم إضافي بشكل متواصل.

وتعمل داني الآن على زيادة الوعي باضطراب (FND)، الذي لا يزال قليل الشهرة في الأوساط الطبية وغير المعروف لدى الكثيرين.

إرم