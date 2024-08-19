الشاعرة والصحفية داليا الياس ترد وتوضح حقيقة الفيديو الضجة الذي ظهرت فيه وهي ترقص وتضرب على “الرق” خلال حفل بالقاهرة (غلبهم البسووه معاي وجاهم زحيح الولادة الحاااار داك)

نشرت الشاعرة والصحفية السودانية المعروفة داليا الياس, تدوينة ساخنة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ردت الصحفية الشهيرة من خلال التدوينة على الصفحات التي أعادت نشر مقطع فيديو قديم لها.
وكانت داليا الياس قد ظهرت في المقطع وهي ترقص وتضرب على “الرق” خلال حفل أحيته الفنانة ميادة قمر الدين بالعاصمة المصرية القاهرة قبل 3 سنوات.
وكتبت الشاعرة المعروفة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (الجماعة غلبهم البيسووه معاي غايتو بعد القبول والتجاوب الكبييييير اللقاه مقطع كن سفيراً من ملتقي إندياح القاهرة والحمد لله…وإكتشفوا إننا كتار شديد… جاهم زحيح الولادة الحاااار داك… قاموا مشوا جابوا لي مقطع فيديو من حفل حنة الأخ العزيز( مازن تامر) من عام ٢٠٢١ مع العزيزة ميادة قمر الدين !!
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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