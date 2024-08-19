شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية مواليد العام 2005 تكشف عن معاناتها عاطفياً وتثير سخرية الجمهور: (عندي مشكلة مع الرجال ودخلت في علاقة مع شاب طلع بخاف من أمي)

أثارت فتاة سودانية سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها وهي تشكو من أزماتها العاطفية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أطلت الفتاة المولودة في العام 2005 في بث مباشر مع الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله.

وكشفت الفتاة عن تعرضها لأزمة عاطفية في تجربتين ولذلك أصبحت لديها مشاكل مع الرجال على حد تعبيرها.

وذكرت الفتاة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن تجربتها الأخيرة كشفت لها عن كذب الشخص الذي ارتبط بها ووعدها بالزواج, وأكدت أن الشاب الذي ارتبطت به كان يخاف من والدتها ويتحاشى مواجهتها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين