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شاهد بالفيديو.. المئات من المواطنون يخرجون في مسيرة حاشدة بمدينة عطبرة ويهتفون (جيش واحد شعب واحد) ومتابعون: (اها يا قحاتة رائكم شنو؟)

2024/08/19
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حديث من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل حظي باهتمام المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المئات من المواطنون بمدينة عطبرة وهم يخرجون في مسيرة حاشدة.

وهتف المواطنون خلال مسيرتهم التي أعلنوا من خلالها رفضهم للاتفاق مع قوات الدعم السريع (جيش واحد شعب واحد).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين كتب (اها يا قحاتة رائكم شنو؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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