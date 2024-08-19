شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تقدم فواصل من الرقص المثير أمام زوجها وتحت أنظار الحاضرين ومتابعون: (دمها خفيف شديد)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من إحدى الحفلات الخاصة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عروس سودانية وهي واقفة بجانب عريسها في ليلة فرحهما.

وقدمت العروس فواصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالمثير, وكتب معلقون على الفيديو: (بغض النظر عن رقصاتها لكن دمها خفيف شديد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين