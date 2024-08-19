شاهد بالفيديو.. أزياء مثيرة ورقصات فاضحة من الفتيات خلال حفل للفنانة ريان الساتة بالقاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار غضب الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل للفنانة ريان الساتة, بالعاصمة المصرية القاهرة, ظهور فتيات بأزياء مثيرة للجدل.

وقدمت إحدى الفتيات وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة, حيث قامت بهز جسمها بطريقة مثيرة وسط غضب جمهور مواقع التواصل الذي تناقل المقطع على نطاق واسع مع تعليقات منتقدة لسلوك الفتيات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين