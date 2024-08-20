اليوم العالمى للعمل الإنسانى .. بلادنا تواجه حربا ضروسا فرضت عليها من قبل قوات متمردة

يحتفل العالم فى التاسع عشر من أغسطس من كل عام باليوم العالمى للعمل الإنسانى ويعد السودان من أوائل الدول التى أهتمت بالعمل الإنسانى إستلهاما من موروثه الحضارى التليد فى إغاثة الملهوف وتقديم يد المساعدة والعون الإنسانى وسد الفرقة ونتوقف عند هذه الذكرى والمناسبة لنحتفى بأؤلئك النفر الكريم الذين نذروا نفوسهم وكرسوا حياتهم تجسيدا لروح البذل والعطاء والتضحية والفداء فى أصعب الظروف وأحلكها وأكثرها تعقيدا وأشكلها.

تمر علينا هذه الذكرى وبلادنا تواجه حربا ضروسا فرضت عليها من قبل قوات متمردة وعدو غشيم لا يلتزم بالمواثيق الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية وننتهز هذه السانحة بتوجيه برقية شكر وإمتنان لكل من يسعى لتخفيف معاناة وألام الأهل فى ربوع سوداننا الحبيب ونشكر ونثمن جهود منظماتنا الوطنية العاملة فى ساحات وميادين العمل الإنسانى والطوعى ونتعهد بتقديم يد العون والمساعدة لمواطنينا الكرام وتخفيف معاناتهم التى أفرزتها الحرب وتوفير الإحتياجات الأساسية والضرورية ضمانا لحياة أمنة ومستقرة.