شاهد بالصور.. والي النيل الأبيض يسجل زياره للتوأم البرهان وكباشي والعطا بربك

سجل الاستاذ عمر الخليفة عبد الله والي النيل الابيض يرافقه الدكتور الزين سعد ادم المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ، زيارة إجتماعية للمواطن سليمان محمد هارون محمد بمنزله بربك والذي رزق بثلاثة توائم ، واطلق أسماء أبنائه على قيادة القوات المسلحة ( البرهان ، كباشي ، العطا ).
وقدم والي النيل الابيض التهنئة للأسرة بقدوم التوائم الثلاث ، وعبر الوالي عن سعادته للموقف الوطني النبيل لوالد التوائم وتسميتهم على قادة القوات المسلحة وقال إن هذا يدلل على إن كل المواطنين خلف القوات المسلحة ويطبقون شعار جيش واحد شعب واحد ، وقدم الوالي تبرعا مالياً لإعانة الأسرة وأعلن عن رعايتهم للتوائم وتقديم العناية الصحية والاجتماعية لهم.
وقال والد التوائم ان التسمية جاءت تقديرا للدور الوطني الكبير الذي يبذله القادة الثلاث في قيادة القوات المسلحة في هذه المرحلة المهمة وكذلك تزامن ولادة التوائم مع أعياد الجيش ال ٧٠ ، كما وجدت هذه الخطوة قبولا واستحسانا من كل مواطني الحي ، واكدوا وقفتهم مع قيادة الجيش ممثلة في البرهان ومع حكومة الولاية.
سونا
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