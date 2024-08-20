الارصاد: استمرار هطول الامطار بكميات ونسب متفاوتة

قالت هيئة الارصاد الجوية السودانية في نشرتها الاثنين انه يتوقع استمرار هطول الامطار في معظم ولايات البلاد بكميات ونسب متفاوتة، من غزيرة الى غزيرة متوسطة ،الى متوسطة خفيفة.

وقالت ان الفاصل المداري قد تقدم من ناحية الشمال الشرقي للبلاد، ليمر اليوم بالاطراف الشمالية لولاية البحر الاحمر ،نهر النيل ،شمال دنقلا ،مارا بالاطراف الشمالية لولايات السودان الغربية.

واضافت انه يتوقع ان يحدث انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد وعليه يكون الطقس حارا نهارا معتدل ليلا في معظم انحاء البلاد،حار جدا نهارا دافيء ليلا في الشمال وشمال شرق البلاد والساحل.

وتوقعت هطول “امطار غزيرة ” في شمال اواسط وغرب ولاية شمال كردفان ، وسط وشمال ولاية شمال دارفور ،شمال أواسط وشمال ولاية غرب دارفور ولاية شرق دارفور، ولاية غرب كردفان،اواسط وجنوب أواسط وجنوب أواسط ولاية شمال كردفان.

( غزيرة الى متوسطة) في جنوب ،وجنوب أواسط وغرب ولاية البحر الاحمر،شرق ووسط ولاية نهر النيل،شرق واواسط ولاية كسلا ، شرق ولاية القضارف،اواسط ولاية سنار،معظم ولاية النيل الازرق ،جنوب ولاية الخرطوم،جنوب وغرب ولاية الجزيرة شمال وجنوب ولاية النيل الابيض ،معظم ولاية شمال كردفان، وسط وشرق ولاية جنوب كردفان،معظم ولاية شمال دارفور ،وولاية غرب دارفور ،وولاية وسط دارفور .