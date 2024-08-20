المقاومة الشعبية بسنار تنظم مسيرة الصمود

نظمت لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية سنار مسيرة تضامنية تحت شعار “حماية أرض الأجداد”، دعماً لموقف الحكومة ورفضاً لمقررات جنيف.

شهد اللقاء حضور المدير التنفيذي لمحلية سنار، ممثلاً لوالي الولاية، الأستاذ عبد الحليم علي حمد، ورئيس المقاومة الشعبية بالولاية، لواء أمن متقاعد عبد العظيم فضل الله، بالإضافة إلى مدير شرطة المحلية وممثلين عن القوات المسلحة والإدارة الأهلية والطرق الصوفية والأحزاب السياسية، وكذلك فئات الشباب والمرأة والفرق الشعبية.

أكد المتحدثون خلال المسيرة دعمهم الكامل ومساندتهم للقوات المسلحة تحت شعار “جيش واحد، شعب واحد”، داعين إلى تقديم الأرواح فداءً لعزة وكرامة الوطن. وشددوا على وقوف مواطني سنار بكل ثبات وقوة، رغم التحديات والمحن التي تواجه البلاد.