مواطنو ربك يعلنون دعمهم للقوات المسلحة

نظمت المقاومة الشعبية بمحلية ربك مسيرة شعبية حاشدة دعماً للقوات المسلحة وتأييداً لموقف الحكومة الرافض لتعدد المنابر التفاوضية مع الميليشيا المتمردة.

تقدم هذه المسيرة، التي جابت شوارع مدينة ربك، الأستاذ محمد الطيب بريمة، رئيس المقاومة الشعبية بالمحلية، بمشاركة واسعة من كافة قطاعات المجتمع، بما في ذلك الإدارة الأهلية، الشباب، الطلاب، والمرأة، حيث رددوا شعارات مثل “جيش واحد، شعب واحد” و”كلنا خلف القوات المسلحة.”

أعلنت القيادات الأهلية والمجتمعية، في كلماتهم خلال المسيرة، تأييدهم الكامل للخطوات التي اتخذتها القيادة العليا، مؤكدين تمسكهم بتفاهمات منبر جدة الداعمة للشرعية السودانية والحافظة لعزة وكرامة البلاد. وفي كلمته أمام الحشد، أكد الطيب نصر الدين، ممثل المدير التنفيذي لمحلية ربك، وقوف جماهير المحلية بقوة مع القوات المسلحة في معركة الكرامة. كما أكد أن المسيرة تعبر عن رفض قاطع لاتفاق جنيف والتدخل الأجنبي ووجود الميليشيا المتمردة.

من جهته، أوضح محمد الطيب حامد بريمة، رئيس المقاومة الشعبية بربك، أن المسيرة مثلت كل شرائح المجتمع بالمحلية دعماً للقوات المسلحة واستنكاراً للمفاوضات في منبر جنيف، مؤكداً وقوف جميع قطاعات المجتمع في ربك خلف القوات المسلحة تحت شعار “جيش واحد، شعب واحد.”