مجلس الوزراء يتسلم مقترح ملتقى الكرامة للسودانيين بالخارج

تسلّم الأستاذ عثمان حسين عثمان، وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف والمشرف على جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مقترحات الجهاز المتعلقة بتنظيم “ملتقى الكرامة للسودانيين بالخارج” ومقترحات حول عقد جلسات عمل حول الوجود السوداني في جمهورية مصر العربية. وأعرب عن تقديره لجهود الجهاز في تأسيس منهج جديد لإدارة شؤون السودانيين بالخارج خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم بمكتبه في مجلس الوزراء مع الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين، الأمين العام بالإنابة لجهاز المغتربين، والدكتور حسن بابكر أحمد، مدير عام الجاليات والهجرة بالجهاز.

وأشار حسين إلى أن ملف السودانيين في مصر يتطلب مجهوداً خاصاً نظراً لطبيعة القضايا التي تواجه الجالية هناك، خاصةً أن غالبية السودانيين في مصر ينتمون إلى شرائح ضعيفة.

وفيما يخص “ملتقى الكرامة للسودانيين بالخارج”، أكد وزير مجلس الوزراء أنه سيصدر القرارات اللازمة بشأنه بعد الاطلاع على المسودة المقدمة من جهاز المغتربين، مشيداً بالفكرة والدور الذي يمكن أن تلعبه في الاستفادة من مبادرات السودانيين المغتربين في عملية البناء والإعمار خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

من جانبه، قدم الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد، الأمين العام بالإنابة لجهاز المغتربين، شرحاً وافياً حول فكرة إقامة “ملتقى الكرامة”، مشيراً إلى أنه يعد واحداً من أهم الآليات للاستفادة من مبادرات المغتربين خلال المرحلة القادمة. كما قدم زين العابدين تقريراً عن الأوضاع الحالية للجاليات السودانية في الخارج عموماً، ومنهج الجهاز في تكوين الجاليات، خصوصاً في دولتي الكويت وقطر، والخطوات التي اتبعها الجهاز في تكوين جاليتي السودانيين في الكويت والدوحة.