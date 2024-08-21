قال مدير التعاون الدولي بجمعية الهلال الأحمر السوداني بأننا قمنا بإجراءات دفن 285 جثة منذ بداية الحرب وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها.

الهلال الأحمر السوداني: مخازن الجمعية تعرضت للنهب حيث كانت تكفي نحو 7 آلاف أسرة في موسم الفيضانات العام الماضي، إلى جانب مقتل عاملين ومتطوعين من منسوبينا.

الشرق للأخبار – السودان