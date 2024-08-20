أراضي دبي: إيقاف 10 ملاك عقارات عن تأجير وإعادة تأجير عقاراتهم

نفذت أراضي دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حملات تفتيشية مكثفة أدت إلى إيقاف 10 مالكي عقارات عن تأجير وإعادة تأجير عقاراتهم، وذلك إلى حين تسوية أوضاعهم والالتزام الكامل بشروط الإشغال والصحة والسلامة.

وجاءت هذه الإجراءات الصارمة نتيجة تكرار المخالفات، بعد أن تم إخطارهم مراراً بتصحيح أوضاعهم والامتثال للوائح التنظيمية التي تضعها أراضي دبي، والتي تعتبر أساساً لاستقرار السوق العقاري في إمارة دبي.

صحيفة البيان