الجامعة العربية تؤكد دعمها للدول المتأثرة بالأزمات الإنسانية في المنطقة

أكدت جامعة الدول العربية التزامها بتقديم الدعم اللازم للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعاني منها بعض الدول الأعضاء، من خلال آلياتها المختلفة، بما في ذلك المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات التابعة لها.

وفي بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يُصادف 19 أغسطس من كل عام، أشادت الجامعة بجهود الدول الأعضاء في تقديم الدعم المستمر للدول المتأثرة بالأزمات الإنسانية. وأشارت إلى أن عام 2023 كان الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني، مع توقعات بأن يكون عام 2024 أسوأ.

كما أدانت الجامعة الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، معتبرةً ما يحدث هناك انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية. وحذرت من خطر تفشي وباء شلل الأطفال في القطاع، داعيةً إلى تقديم المساعدات الصحية اللازمة ودعم وكالة “الأونروا”.

وفي السياق ذاته، نبهت الجامعة إلى خطر انهيار القطاع الصحي في السودان وتفشي وباء الكوليرا، داعيةً إلى توفير اللقاحات الضرورية ودعم النداء الإنساني الموجه للسودان.

كما دعت إلى دعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة كارثة الفيضانات.

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