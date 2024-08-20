إضافة خصائص جديدة إلى منصة «ثريدز»

أضافت شركة ميتا الأمريكية مجموعة من الخصائص الجديدة إلى منصة التدوينات الصغيرة “ثريدز” التابعة لها، بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة مع منصة “إكس”. تشمل هذه التحديثات إمكانية تخزين مسودات متعددة للمشاركة، ووسيلة لإعادة ترتيب الأعمدة على سطح المكتب، بالإضافة إلى التعرف بشكل أفضل على جمهور المستخدمين.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتا، إن الشركة تخطط لإضافة خاصية “جدولة بث المشاركات” قريباً.

وأشارت ميتا إلى أن هذه الخصائص الجديدة تأتي في الذكرى السنوية الأولى لإطلاق المنصة في أغسطس 2023.

وذكر موقع “تك كرانش” المتخصص في التكنولوجيا أن “ثريدز” بدأت اختبار خاصية المسودات في فبراير الماضي، ثم أطلقتها لجميع المستخدمين في مارس. والآن، تسمح المنصة للمستخدمين بحفظ ما يصل إلى 100 مسودة لكل حساب.

كما أطلقت «ميتا» خاصية جديدة باسم «إنسايتس» التي تعرض شاشة بها معلومات عن عمر وجنس ومكان المستخدم الذي يرى ويتفاعل مع مشاركات المستخدم. كما تعرض الشاشة إجمالي عدد مشاهدات المشاركة والتفاعلات معها. وتتيح «ميتا» حالياً خاصيتي إنسايتس وإعادة ترتيب الأعمدة لعدد محدود من المستخدمين منذ أسبوع على سبيل التجربة.

صحيفة البيان