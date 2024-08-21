مدير شرطة ولاية الخرطوم يتفقد محلية كرري وقوات الطواف المشترك

ضمن جولاته التفقدية لمحليات وأقسام شرطة ولاية الخرطوم عقب استلامه مهامه مديرا لها قام الفريق شرطة (حقوقى) أمير عبدالمنعم بزيارة محلية كررى بهدف الإطمئنان علي سير العمل وطبيعته وفق الخطط التامينية وبرامج حماية الأرواح والممتلكات التى تنفذها شرطة الولاية عبر حملاتها وأطوافها المشتركة مع القوات النظامية الأخرى وأشاد سيادته بجهود وإسهامات شرطة الولاية فى تحقيق الأمن والإستقرار وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين فى المناطق المحررة إنفاذا للقانون وسيادة حكم الدولة بجانب تقدمها الصفوف الأمامية للمعارك مساندة ودعما للقوات المسلحة فى معركة الكرامة ضد المليشيا المتمردة مشيرا الى أن شرطة الولاية وبما تضطلع به من مهام وواجبات فى هذه الظروف الإستثناية ظلت محل تقدير وإشادة رئاسة الشرطة التى ظلت تدعم كافة برامج وأنشطة شرطة الولاية.

وعلى صعيد متصل أوضح اللواء شرطة دفع الله طه مدير شرطة محلية كررى ان الأوضاع الحرجة التى تمر بها المحلية تتطلب تضافر جميع الجهود لتحقيق العملية الأمنية مبينا ان شرطة محلية كرري كانت على قدر التحدى فى بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون وأشاد بتجربة الطوف المشترك التى نجحت في محاربة الجريمة والقضاء على الظواهر السالبة مما أسهم بصورة واضحة فى تحقيق الأمن والإستقرار بالمحلية.

المكتب الصحفي للشرطة