ملخص حديث وزير الخارجية السودانية لدى زيارته ماليزيا

قال وزير الخارجية السوداني حسين عوض علي خلال زيارته لماليزيا بأن المجتمع الدولي يدرك تماما الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها الميليشيا ضد الشعب السوداني.

– هذه الحرب لم تكن لتستمر طويلاً لولا الدعم اللوجستي والسياسي والإعلامي الذي تتلقاه الميليشيا من بعض الدول الإقليمية

– نناشد كل الدول المحبة للسلام والمنظمات الدولية والإقليمية وكل الدول وخاصة الدول الشقيقة والصديقة أن تدين الجرائم والفظائع التي ترتكبها المليشيا.

– خرق الميليشيا لإعلان جدة بشأن حماية المدنيين وإيصال الإغاثة يستوجب رد فعل دولي حاسم ورادع

– نطالب بعض الدول بالتوقف عن دعم الميليشيا المتمردة بالمال والسلاح والمرتزقة الأمر الذي يعتبر أقصر الطرق لإنهاء الحرب