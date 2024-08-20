عبدالله يحي يؤدي القسم أمام رئيس.مجلس السيادةعضوا بالمجلس السيادي

أدى القسم أمام رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، السيد/ عبدالله يحي أحمد حسين عضواً بالمجلس السيادي عن تجمع قوى تحرير السودان.

وذلك بحضور الأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف و رئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر ممثل رئيس القضاء. وحيا عضو مجلس السيادة عبدالله يحي في تصريح صحفي بعد أدائه القسم، القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والمستنفرين على صمودهم ودفاعهم عن سيادة السودان وسلامة اراضيه في معركة الكرامة . وأعزب عن شكره لرئيس مجلس السيادة على الثقة التي أولاها له . مبيناً أنه سيعمل مع زملائه في المجلس السيادي من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين ورعاية مصالحهم. وقال أن الأولوية في المرحلة القادمة تتمثل في بسط الأمن والإستقرار وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ومناطقهم.

سونا